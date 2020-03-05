الخارجية: هدم المنازل خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت بصفقة القرن

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين إجراءات "إسرائيل" الاستعمارية التوسعية الإحتلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك عقب هدم الاحتلال المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام الله، وهدم جزء من منزل في المكبر بالقدس المحتلة، عدا عن اعتداءات المستوطنين واستباحة الأراضي.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، الهجمة المستمرة التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، كان آخرها تسليم نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع.

وأشارت إلى أن الانحياز الأمريكي للاحتلال شجعت كيان الاحتلال ومستوطنيه على تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التوسعية، مبينة أنها طلقت يد المستوطنين بشكل واسع لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية، أن جرائم الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن والتي وعد نتنياهو بتنفيذها.

وتابعت في بيانها: "معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة عبر موقف دولي حازم في وجه هذه المخططات الاسرائيلية الرامية إلى تنفيذ صفقة القرن دون أي انتظار، وبشكل تدريجي على الأرض".

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي لاستعادة دورة الحقيقي في التحرك السريع بشكل يوازي مخاطر تطبيقات صفقة القرن.