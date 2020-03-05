بوتين و اردوغان يبحثا الأوضاع المتوترة في إدلب شمال سوريا

بحث الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأوضاع المتوترة في إدلب السورية.

و قال بوتين خلال اجتماع مع اردوغان إن الاوضاع في ادلب توترت الى درجة كبيرة يجب تتطلب البحث المباشر لتجاوزها لازالة اسباب هذا التوتر، والعمل على عدم تكراره، و ضمان العمل في المنطقة حسب الاتفاقات والتفاهمات.

و تطرق بوتين الى مسألة مقتل العسكريين الأتراك في سوريا ، مؤكداً أن خسارة الناس دائما مأساة كبيرة، لكنه أشار الى أن العسكريين الروس والسوريين لم يكونوا على علم بموقع جنود الجيش التركي.

وأضاف: "لقد بات من الضروري مناقشة الوضع المتشكل و العمل على عدم تكراره، لكي لا يلحق ضرراً بالعلاقات الروسية التركية".

و أبدى الرئيس الروسي الاستعداد للحديث وجهاً لوجه مع الاتراك.

ومن جهته أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المهمة الرئيسية للزيارة هي تنمية العلاقات التركية الروسية، مشدداً على أن نتائج المباحثات ستساهم في معالجة الوضع في إدلب، مؤكداً على أهمية اللقاء لبحث هذا الملف.

وأضاف أردوغان قائلاً: " الوضع في إدلب متوتر جداً والعالم أجمع يراقب ما سيثمر عن اللقاء"، لافتاً الى أن عدد من الخطوات والقرارات التي ستتخذ اليوم ستخفف من الوضع المتوتر.