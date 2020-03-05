الجامعة العربية تشيد بترامب وقطر

أشاد مجلس الجامعة العربية، بالجهود التي بذلتها قطر في التوصل لاتفاق بين واشنطن وحركة طالبات، كخطوة مهمة لإحلال السلام في افغانستان.

وقال المجلس في بيان له عقب اختتام اجتماعه على المستوى الوزاري في القاهرة،: أن الاتفاق بين حركة طالبات وواشنطن يعد خطوة أولى مهمة في طريق استكمال عملية السلام الشامل المستدام في أفغانستان بوساطة وجهود مقدرة من قطر".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، يوم السبت الماضي، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهراً ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع بين المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار.

الجدير ذكره، أن أفغانستان تشهد عدم استقرار جراء التدخل الأمريكي فيها ضد حركة طالبات، انتهت بالاطاحة بحكم طالبان، وترحيل زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن الذي تم اغتياله لاحقاً في باكستان من قبل قوات المارينز الأمريكي.