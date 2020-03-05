كتائب حزب الله العراق تكشف عن المتورط في اغتيال سليماني

كشفت كتائب حزب الله في العراق عن ضلوع مسؤولين رفيعين في الدولة، في عملية اغتيال كلاً من قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية في الثالث من يناير الماضي قرب مطار بغداد.

واتهمت الكتائب في بيان لها نشرته وسائل إعلام عراقية، إحدى الرئاسات بالعراق مع رئيس المخابرات مصطفى كاظمي بالمساعدة في عملية اغتيال سليماني والمهندس، من قبل الطائرات الأمريكية وأبدت استعدادها لتقديم الأدلة لرئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي حصرا.

وقالت الكتائب في بيانها، إن أحد قادة الأجهزة الأمنية لديه اليقين بضلوع الكاظمي في عملية الاغتيال، وأن تلك الجريمة التاريخية قد تمت بعلم إحدى الرئاسات الثلاث التي سهلت هذا العمل الجبان".

وأبدت الكتائب استعدادها لتقديم ما لديها من معلومات للسيد عادل عبد المهدي حصرا".

وأوضحت الكتائب أن ما دفعها للكشف عن المعلومات الآن هو تداول اسم الكاظمي كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة المقبلة، خلفا للمستقيل محمد توفيق علاوي.

الجدير ذكره، أن القائد سليماني والمهندس تم اغتيالهما بطائرة أمريكية على طريق المطار في بغداد بتاريخ 3 يناير 2020، ورد الحرس الثوري بقصف القاعدة التي تستضيف الجنود الأمريكيين في العراق وأحدثوا فيها خسائر فادحة في الارواح والممتلكات، بينما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه اصيب أي من جنوده، وتكشفت أكاذيبه في وقت لاحق.