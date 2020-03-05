النائب العام: يحذر من خطورة نشر معلومات مغلوطة حول انتشار

طالب النائب العام اليوم الخميس 5/3/2020 كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار فايروس كوفيد-19( كورونا) في محافظات الوطن وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وحذر النائب العام من خطورة نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع تسببت بتفاقم الوضع بإثارة الذعر لدى المواطنين والتأثير سلباً على حياتهم، داعياً كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية التي كثفت التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية للرصد المبكر عن أي حالة يشتبه إصابتها بفايروس كوفيد-19 (كورونا).