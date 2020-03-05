ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد اكتشاف حالات كورونا ببيت لحم

قرار بمنع استقبال كافة الوفود لمحافظات الوطن وتجميد استقبالهم في المدارس

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 12:22 - 05 مارس 2020
قندق للحجر الصحي قندق للحجر الصحي
جوال
مشاركة

أصدرت عدد من وزارات الحكومية برام الله ظهر اليوم الخميس 5/3/2020  عن جملة من التعليمات والقرارات بعد التأكد من إصابة 4 مواطنين من الوفود القادمة لبيت لحم  ، حيث اصدرت وزارة السياحة والاثار قراراً بوقف استقبال وفود سياحية جديدة الى كافة فنادق محافظات الوطن ابتداءً من يوم غدا الجمعة 6 اذار.

وقالت ان التعليمات ستستمر لمدة اسبوعين بانتظار تعليمات جديدة.

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم على تجميد استقبال الزوار الاجانب سواء وفود او افراد في المدارس لاي سبب كان او تحت اي مسمى من تاريخ اليوم وحتى اشعار آخر.

الأكثر مشاهدة

متعلقات