قرار بمنع استقبال كافة الوفود لمحافظات الوطن وتجميد استقبالهم في المدارس

أصدرت عدد من وزارات الحكومية برام الله ظهر اليوم الخميس 5/3/2020 عن جملة من التعليمات والقرارات بعد التأكد من إصابة 4 مواطنين من الوفود القادمة لبيت لحم ، حيث اصدرت وزارة السياحة والاثار قراراً بوقف استقبال وفود سياحية جديدة الى كافة فنادق محافظات الوطن ابتداءً من يوم غدا الجمعة 6 اذار.

وقالت ان التعليمات ستستمر لمدة اسبوعين بانتظار تعليمات جديدة.

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم على تجميد استقبال الزوار الاجانب سواء وفود او افراد في المدارس لاي سبب كان او تحت اي مسمى من تاريخ اليوم وحتى اشعار آخر.