بيان مهم من وزارة الصحة بشأن أخبار "فيروس كورونا"

دعت وزارة الصحة إلى توخي الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بـ "فيروس كورونا" واستقاء المعلومات من الوزارة فقط.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف "كورونا" كمال الشخرة، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بـ"كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وبيّن أن الطواقم الطبية المتخصصة أخذت عينات من موظفي الفندق وبعض السياح المتواجدين فيه، موضحًا أن النتائج الأولية للعينات الاشتباه بأربع حالات، وستعلن النتائج النهائية رسميا فور الانتهاء من العمل فيها.

وفرضت الوزارة الحجر الصحي على الفندق وأغلقته بشكل مؤقت إلى حين ظهور النتائج النهائية للعينات الأربع.

ورفعت وزارة الصحة رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء بإغلاق المدارس والجامعات في بيت لحم لأسبوعين في حال ثبت وجود اصابة، وهناك توصية بعدم استقبال اي وافدين من العالم، وهناك توصية بخصوص المساجد والكنائس.