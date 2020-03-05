الصحة توصي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس في بيت لحم لـ14 يوم

أصدرت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم الخميس 5/3/2020 ، وبعد الاشتباه بإصابة عدد من المواطنين بفيروس كورونا ببيت لحم ، عن جملة من التعليمات والتوصيات للمواطنين ومنها اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمة والمساجد والكنائس لـ14 يوماً
إجراءات وزارة الصحة بشأن الاشتباه بالحالات في بيت لحم على النحو التالي :
أولا فيما يتعلق بالقطاع الصحي:
- تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان الفرز و استقبال الحالات المرضية المصابة بالفايروس كوفيد 19 ( كورونا) .
- تحويل فندق أنجل شارع السهل في بيت جالا إلى مركز للحجر الصحي.
- التعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حاليا في بيت لحم وفق توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. –
الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بسحب العينات من المشتبه بإصابتهم بالفايروس.
ثانيا القطاع السياحي :
وقف استقبال كافه المجموعات السياحية والغاء الحجوزات الفندقية للسياحة القادمين الى فلسطين
ثالثا: القطاع الامني:
_ تفعيل خطه الطوارئ في محافظه بيت لحم واريحا والاغوار.
_ اغلاق جميع المؤسسات التعليمية مراكز التدريب في محافظه بيت لحم لمده 14 يوما
_ اغلاق جميع المساجد والكنائس في محافظه بيت لحم لمده 14 يوما
_ وقف كافه الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية في محافظه بيت لحم لمده 14