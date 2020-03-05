رام الله: فحص 21عاملاً بأحد فنادق بيت لحم وتعليمات للمدارس والمساجد

أكد د. طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة برام الله اليوم الخميس 5/3/2020، انه فور الاشتباه بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا بأحد الفنادق ببيت لحم تم أخذ عينات من أجانب بولنديين وأمريكيين، وعينات من 21 عاملا في أحد الفنادق .

وأشار الى ان معظم الفحوصات سلبية، لكن هناك حالات مشتبه بها وقمنا بتحويل بعض العينات للفحص لدى الجانب "الإسرائيلي"

وبين ان الفحوصات ستتأكد قبل الساعة 12، مشيراً الى ان وزارة الصحة ستصدر إجراءات احترازية متعلقة بالمساجد والكنائس والمدارس.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى الهدوء وضبط النفس ، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الاجرائية والاحترازية