إحصائية فيروس كورونا حول العالم 5/3/2020

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 82 دولة حول العالم حتى صباح الخميس، إلى 3286 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.

وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس:

1 - البر الرئيسي للصين: 80430 إصابة توفى منها 3013

هونج كونج (تتبع الصين): 103 إصابة توفى منها 2

2 - ماكاو: 10 إصابات

3 - كوريا الجنوبية: 5766 إصابة توفى منها 35

4 - اليابان: 1037 إصابة توفى منها 12

5 - إيطاليا: 3089 إصابة توفى منها 107

6 - إيران: 2922 إصابة توفى منها 92

7 - سنغافورة: 112 إصابات

8 - الولايات المتحدة: 160 إصابة توفي منهم 11

9 - فرنسا: 285 إصابة توفى منهم 4

10 - ألمانيا: 262 إصابة

11 - إسبانيا: 228 إصابة بينهم 2 وفاة

12 - الكويت: 56 إصابة

13 - تايلاند: 47 إصابة بينهم حالة وفاة

14 - تايوان: 42 إصابة بينهم حالة وفاة

15 - البحرين: 52 إصابة

16 - ماليزيا: 50 إصابة

17 - أستراليا 52 إصابة توفي 2

18 - المملكة المتحدة: 87 إصابة

19 - الإمارات: 28 إصابة

20 - فيتنام: 16 إصابة

21 - كندا: 33 إصابة

22 - السويد: 52 إصابة

23 - سويسرا: 93 إصابات

24 - العراق: 35 إصابة، توفي 2

25 - النرويج: 59 إصابة

26 - عمان: 15 إصابة

27 - النمسا: 29 إصابة

28 - روسيا: 3 إصابات

29 - كرواتيا: 10 إصابات

30 - إسرائيل: 15 إصابة

31 - الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة

32 - اليونان: 9 إصابات

33 - الهند: 29 إصابات

34 - لبنان: 15 إصابة

35 - رومانيا: 6 إصابات

36 - باكستان: 5 إصابات

37 - فنلندا: 7

38 - هولندا: 38 إصابة

39 - جورجيا: 3 إصابات

40 - المكسيك: 6

41 - مصر: إصابتان

42 - الجزائر: 17 إصابات

43 - أفغانستان: إصابة واحدة

44 - شمال مقدونيا: إصابة واحدة

45 - أستونيا: إصابتان

46 - ليتوانيا: إصابة واحدة

47 - بلجيكا: 23 إصابة

48 - بيلاروسيا (روسيا البيضاء): 6 إصابات

49 - نيبال: إصابة واحدة

50 - سريلانكا: إصابة واحدة

51 - كمبوديا: إصابة واحدة

52 - الدنمارك: 15 إصابات

53 - البرازيل: 3 إصابات

54 - نيوزيلندا: 3 إصابات

55 - نيجيريا: إصابة واحدة

56 - أذربيجان: 3 إصابات

57 - موناكو: إصابة واحدة

58- قطر: 8 إصابات

59- الإكوادور: 10 إصابات

60- أيسلندا: 26 إصابة

61- أرمينيا: إصابة واحدة

62- لوكسمبرج: إصابة واحدة

63- أيرلندا: 6

64- التشيك: 8 إصابات

65- الدومينيكان: إصابة واحدة

66- إندونيسيا: إصابتان

67- السنغال: 4 إصابات

68- السعودية: إصابتان

69- الأردن: إصابة واحدة

70- تونس: إصابة واحدة

71- المغرب: إصابة واحدة

72- البرتغال: 5 إصابات

73- أندورا: إصابة واحدة

74- لاتفيا: إصابة واحدة

75- أوكرانيا: إصابة واحدة

76- ليختنشتاين: إصابة واحدة

77- تشيلي: 3 إصابات

78- الأرجنتين: إصابة واحدة

79- بولندا: إصابة وحدة

80- سان مارينو: 16 إصابة بينهم حالة وفاة

81- سلوفينيا: إصابة وحدة

82. المجر: اصابتان -