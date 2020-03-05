كيف تراقب كوريا الشمالية من وضعوا في "العزل" بسبب كورونا..؟

لجأت كوريا الشمالية لتقنية جديدة تواجه فيها انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى إلى عدد أكبر من الناس.

وقد أطلقت كوريا إطلاق تطبيق على اساس تقنية الـGPS الذي يسمح بتتبع المواطنين الذين يتركون منازلهم رغم ضرورة عزلهم لمزيد من الفاعلية في إجراءات الحجر الصحي، حيث أنه في هذه الحالة ينطلق جهاز إنذار ينبئ بخروج المواطن من الموقع المحدد له في منزله.

وسيعتمد هذا التطبيق في خلال هذا الاسبوع في مناطق Daegu وفي محيط North Gyeongsang حيث تتركز نسبة 90 في المئة من الحالات التي تم التبليغ عنها في بلاده.

ويقدر عدد الأشخاص الذين وضعوا في العزل في منازلهم في منطقة Daegu وحدها بـ2300 شخص.

وبعد أن ناقشت الحكومة السبل الفضلى لمراقبة الأشخاص الموضوعين في العزل المنزلي، تم إطلاق التطبيق كوسيلة فاعلة، خصوصاً بعد أن تبين ان كُثراً ممن كانوا قد وُضعوا في العزل تركوا منازلهم قبل انقضاء الفترة المحددة لهم.

وحالياً في هذه المناطق المعنية حوالي 2000 حالة مؤكدة تنتظر تأمين الغرف للحجر الصحي.

مع الإشارة إلى ان الحكومة بدأت بتصنيف الحالات بين الحالات التي تم تأكيدها وتلك المتطورة التي تستدعي الاستشفاء في مقابل الحالات البسيطة التي يمكن إبقاؤها في المنازل تحت المراقبة الطبية أو في المراكز المخصصة لها.