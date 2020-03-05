ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

د. الحساينة: نتائج انتخابات الاحتلال شكلت ضربة لحل الدولتين العبثي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:26 - 05 مارس 2020
يوسف الحساينة عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد الاسلامي فى فلسطين ‫(1)‬ ‫‬.JPG يوسف الحساينة عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد الاسلامي فى فلسطين ‫(1)‬ ‫‬.JPG
جوال
مشاركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة، اليوم الخميس 5/3/2020، أن نتائج انتخابات الكيان الصهيوني الأخيرة أكدت ارتفاع منسوب العنصرية والكراهية التي تخيّم على المجتمع الصهيوني تجاه شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وقال د. الحساينة في تصريح صحفي: شكّلت تلك الانتخابات وما أفرزته، ضربة قوية لكل المخدوعين بوهم ما يسمى "حل الدولتين" والذي يثبت يوماً بعد يوم فشل الرهان على إمكانية إحداث تغيير في توجهات الإسرائيليين نحو القبول بتواجد شعبنا فوق ما تبقى من أرضه".

واستهجن د. الحساينة إصرار قيادة السلطة على إعادة تفعيل ما يسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" بزعم محاولة اختراق ذلك المجتمع؛ لتشكيل جماعات ضاغطة على حكومة الاحتلال؛ لتغيير مساراتها في التعاطي مع شعبنا وحقوقه "وهو ما أثبت مجددا مدى التخبط الذي يميز تحركات السلطة في إدارة الصراع مع الاحتلال".

وطالب الشعوب العربية وقواها الحيّة، بالوقوف سداً منيعاً في وجه محاولات التطبيع المشين التي تقودها بعض الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني، بعد أن فقدت بوصلتها وباتت لا تميز بين أعدائها وأصدقائها.

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي على أن خيار المفاوضات العبثي الذي لا زالت تتمسك به قيادة السلطة الفلسطينية منذ نحو ثلاثة عقود، رغم ما جلبه من ويلات على شعبنا وقضيتنا، بات يشكل خنجراً مسموماً في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني التحرري.

وطالب أصحاب ذلك الخيار بسرعة الانسحاب منه والتخلي عنه، واللحاق بركب الجماهير التي تنادي بإعادة الصراع مع العدو الصهيوني إلى مساره الطبيعي، من خلال الاشتباك والمقاومة لاستنزاف العدو، لانتزاع حقوقنا المسلوبة بقرار صهيوني ودعم أمريكي وتخاذل عربي مُهين.

يُذكر، أن الانتخابات "الإسرائيلية" جرت أول أمس، للمرة الثالثة على التوالي حيث يتصارع حزبي الليكود وأزرق أبيض على رئاسة الوزراء، بعد فشل بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة خلال الانتخابات التي جرت في السابق.

الأكثر مشاهدة

متعلقات