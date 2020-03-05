الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ طائرات الاحتلال

تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس.

وذكر مصدر عسكري للوكالة السورية للانباء "سانا"، أنه "في تمام الساعة 00.30 بعد منتصف الليلة رصدت وسائط الدفاع الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر أنه "تم التعامل على الفور مع الصواريخ والتصدي لها بنجاح حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة".

الجدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في 23 الشهر الماضي بالصواريخ محيط العاصمة السورية دمشق.