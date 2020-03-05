حماس: هدم منازل المواطنين فعل ارهابي وسلوك عصابات

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 5/3/2020، سياسة هدم منازل المواطنين بالفعل الإرهابي وسلوك عصابات.

جاء ذلك في تعقيب نشره الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، على هدم قوات الاحتلال منزلي أسيرين فجر اليوم في مدينة رام الله.

واعتبر قاسم، أن سياسة هدم منازل المقاومين أثبتت فشلها منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، واستمرار الاحتلال بها يؤكد على عجزه في مواجهة شعبنا".

وبين أن توهم المحتل أن هذه السياسة ستكسر إرادة شعبنا أو توقف نضاله، يدلل على غباء هذا المستعمر المتعجرف.