الجهاد الإسلامي: سياسة هدم منازل الأسرى والشهداء لن تثني شعبنا عن مواصلة مقاومته

أكدت حركت الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 5/3/2020، أن سياسة الاحتلال في هدم منازل الأسرى والشهداء لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته، ولن تقف عائقا أمام سعيه لتحقيق حريته.

وكانت جرافات الاحتلال هدمت منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة برام الله فجر اليوم الخميس.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان:" بيوت كل فلسطين مفتوحة لذوي الأسيرين البطلين حناتشة ومغامس، الكل يقف في صف المقاومة مع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأسراها الأبطال".

وتابع بالقول: سياسة هدم المنازل والعقاب الجماعي لذوي شهداء وأسرى شعبنا لن تكسر بقوته تعالى عزيمة شعب قرر الحرية".

ووجه عدنان التحية للشباب الثائر في رام الله وبيرزيت التحاما مع ذوي الأسيرين حناتشة ومغامس.

وأكد أن الرد العملي على هدم المنازل يكون بتوجيه كل الإمكانات لإعادة بناء المنازل فورا وإسناد عائلات الأسرى الأبطال.