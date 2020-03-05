"واتساب" تطرح الخاصية التي طال انتظارها

طرحت شركة "واتساب" ضمن تطبيقها للتراسل الفوري، خاصية "الوضع الليلي" والتي يفضلها العديد من المتستخدمين.

ووفقًا لبعض المصادر الإعلامية، فقط بدأت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق "واتساب" في طرح ميزة "الوضع الليلي" أو بصورة تجريبية.

وتحمي الميزة الجديدة البصر من أشعة الهاتف، وهي متوفرة في العديد من التطبيقات وأنظمة الهواتف، لاسيما إذا كان المستخدم يمضي وقتا طويلا في استخدام التطبيق وسط غرفة مظلمة.

وقالت المصادر الإعلامية: "توفر البطارية كذلك بشكل ملحوظ من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف".

وسيحصل مستخدمو أجهزة أبل على الوضع الليلي عند استعمال نظام التشغيل iOS 13 فقط، بينما يحصل مستعملو أندرويد على الميزة في حال استخدام أندرويد 10 وتعيين المظهر الداكن للنظام.