الاحتلال يشن حملة اعتقالات واستدعاءات لخمسة قيادات من الجهاد الإسلامي بالخليل

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 5/3/2020، حملة استدعاءات واعتقالات لخمسة من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي المحررين في قرية خاراس شمال غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ عقب اقتحامها للقرية ب 10 آليات.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين هم:

المحرر رومل كامل عطوان الذي تحرر قبل أيام بعد قضائه 18 عامًا في سجون الاحتلال، والمحرر شاهر عزيز حلاحلة الذي أمضى 17 عامًا متواصلاً في سجون الاحتلال وتحرر قبل قرابة العام، والمحرر إسماعيل أحمد الحروب و يونس عودة الحروب و وعد الحق الهدمي الذين أمضوا عدة أعوام في اعتقالات سابقة.

ولفتت المصادر إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت المحرر ثائر عزيز حلاحلة لمقابلتها اليوم التاسعة صباحًا في مركز تحقيقها.

يشار إلى أن المحرر ثائر حلاحلة خاض إضراباً عن الطعام لمدة 78 يوماً عام 2012 ضد اعتقاله الإداري في اعتقال سابق، وأمضى قرابة 13 عامًا في اعتقالات متفرقة.

كما اعتقلت كل من:

- عمر الشافعي- مخيم الفارعة شمال نابلس

- سيد السيد- جنين

- محمد صباح- برقين غرب جنين