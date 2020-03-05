اخر اخبار فيروس كورونا في الإمارات

طالبت الإمارات المواطنين والقيمين على أراضيها، ضرورة تجنب السفر نظرًا للوضع الصحي الخطير لفيروس كورونا، الذي تفشي في العديد من الدول.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه في حال السفر سيخضع المسافر للإجراءات الوقائية عند العودة، وفق تقدير السلطات المختصة، متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.

وأضافت الوزارة: "في حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".

ويصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات 28، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر حتى اليوم في 81 بلدا، ما سبب حالة رعب سادت العالم أجمع.