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الاحتلال يسلّم بكيرات قرارًا بالإبعاد عن القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:38 - 05 مارس 2020
ناجح بكيرات ناجح بكيرات
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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرارًا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وكان قوات الاحتلال استعدت بكيرات للتحقيق في مركز القشلة، وذلك حول وجوده داخل المسجد الأقصى المبارك.

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