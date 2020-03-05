ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 5/3/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:25 - 05 مارس 2020
حالة الطرق حالة الطرق
جوال
مشاركة

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 5/3/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت الإدارة إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث طرق نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات