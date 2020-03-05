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"بالتل" تصدر توضيحاً حول سبب انقطاع الانترنت في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:20 - 05 مارس 2020
بالتل بالتل
جوال
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نفت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اليوم الخميس 5/3/2020، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سرقة جديدة لمقسمنا الرئيسي في غزة.

وأوضحت الشركة، أن ما يحدث من خلل في الانترنت، هو نتيجة عدم وجود أجهزة بديلة بسبب السرقة السابقة قبل شهر لمستودع الشركة.

وبينت الشركة، أن انقطاع الإنترنت عن عدد كبير من المشتركين في غزة سببه تعرض الأجهزة الرئيسية المزودة للإنترنت في غزة لخلل فني أدى لتعطلها بالكامل.

وقالت الشركة:" لتوضيح الخلل الفني بصورة أوضح فهناك "قطع ووحدات محروقة" داخل الأجهزة الرئيسية ولا تتوفر لدينا القطع البديلة اللازمة لإرجاع الخدمة حيث تمت سرقتها بالكامل من مستودعات الشركة قبل شهر".

وأضافت أن طواقمها الفنية تعمل حالياً أقصى جهودها لإعادة الخدمة ضمن المواد والأجهزة المتاحة والتي قد لا تكون قادرة على إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

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