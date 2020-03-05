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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 5/3/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:13 - 05 مارس 2020
اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم
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عادت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 5/3/2020 للانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهرين.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 5/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4100 دولار/ شيكل

4.7927 دينار / شيكل

3.7169 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0900 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9382 دينار / شيكل

3.9786 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1400 يورو/ دينار

 

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