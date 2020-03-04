ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إيران تلغي صلاة الجمعة في جميع مدنها خشية من انتشار كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:46 - 04 مارس 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
جوال
مشاركة

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران عن إلغاء صلاة الجمعة في جميع المساجد بالمدن الإيرانية هذا الأسبوع خشية انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

وتفيد آخر إحصائية صادرة اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل 586 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إيران الى 2922 وعدد المتوفين الى 92 وعدد المتعافين إلى 552 حالة مؤكدة.

وطالبت وزارة الصحة الايرانية المواطنين بإلغاء مجالس الفرح والعزاء والاجتماعات العائلية، منوهة بأن فيروس كورونا لا أجنحة له ليطير ويصيب الناس، بل الناس ينقلونه بين بعضهم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات