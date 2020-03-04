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يوفنتوس يُضحي بنجم جديد لضم إيكاردي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:10 - 04 مارس 2020
ايكاردي ايكاردي
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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان.

ويلعب إيكاردي حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، مع وجود بند بأحقية إدارة ناصر الخليفي، في شراء عقد اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس لا يزال يدرس إمكانية عقد صفقة تبادلية مع باريس في الصيف المقبل، لإقناعه بالتخلي عن إيكاردي.

وأشارت إلى أن يوفنتوس سيقدم على هذا التحرك، إذا قرر النادي الفرنسي تفعيل بند الشراء خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يبحث إمكانية نقل نجمه البوسني ميراليم بيانيتش إلى باريس، مقابل ضم إيكاردي.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية سبق أن زعمت رغبة يوفنتوس في إدخال باولو ديبالا في الصفقة التبادلية مع سان جيرمان.

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