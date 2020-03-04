الاحتلال يعزل عشرات الإسرائيليين بسبب "كورونا"

عزلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نحو 150 عاملاً إسرائيليًا وآخرين في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم عزل 150 عاملاً من شركة الطيران الإسرائيلي "العال"، منهم مجموعة من الطيارين، فيما تم عزل صحفية تعمل بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ورئيس مجلس المستوطنات بعد عودتهما من فرنسا.

وأشار إعلام العبري، إلى أن عدد المعزولين داخل الحجر الصحي في (إسرائيل) بلغوا حوالي 8 آلاف حالة حتى الآن، والعدد قابل للزيادة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية حجزت نحو 450 جنديًا أمس الثلاثاء، في الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج، وللتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.