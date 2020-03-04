ارزيقات: اعتقال 4 أشخاص متورطين في اغتصاب زائرة بولندية

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اعتقال أربعة أشخاص متورطين في قضية الاعتداء على مواطن فلسطيني واغتصاب زائرة بولندية كانت برفقته في منطقة المخرور غربي مدينة بيت لحم.

وقال المتحدث ارزيقات، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، :"إنه تم القبض على المتورطين بعد ابلاغ المواطنين عن أماكن وجودهم، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي".

وأضاف، أن جهاز الشرطة استمع لأقوال المجرمين أثناء التحقيق معهم، مشيرًا إلى أنه تم إحالة القضية للنيابة العامة بتاريخ 29/2/2020 لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وذكر ارزيقات، أن المعتدي عليه قدم شكوى تفيد بالاعتداء أربعة أشخاص عليه وقيدوه، بينما تمكنوا من اغتصاب زائرة بولندية كانت برفقته، باستخدام أسلحة بيضاء، فيما انتحل المتورطين صفة رجال أمن.

يذكر أن خمسة شبّان من قريتَي بتير ونحالين بالضفة الغربية المُحتلّة أقدموا قبل أيّام، على اغتصاب سائحة أجنبية والاعتداء على شاب فلسطيني من بلدة العبيدية في منطقة جبلية بمحافظة بيت لحم، وفق موقع عرب 48.