شاهد .. شجار في البرلمان التركي بين أنصار أردوغان والمعارضة

شهدت جلسة للبرلمان التركي عراكا جماعيا بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد مشاجرة تضمنت انتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية الوضع بإدلب السورية.

وذكرت صحيفة "ميليت" أن الشجار بالأيدي بين النواب الأتراك استغرق حوالي 10 دقائق.

وأوضحت أن الأجواء في جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء توترت بعدما "رد نواب من "العدالة والتنمية" على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنغين أزكوتش، ضد أردوغان.

وأضافت الصحيفة أن "العدالة والتنمية" سبق وطالب النيابة العامة فتح تحقيق في محتوى تغريدة نشرها أوزكوتش أمس الثلاثاء وانتقد فيها سياسات أردوغان في سوريا وعزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس، لبحث موضوع إدلب.

واعتبر الحزب الحاكم مضمون التغريدة مهينة لأردوغان.