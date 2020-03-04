جلعاد شاليط يعود لواجهة الصحافة من جديد

بعد أن تصدر جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الذي أسرته المقاومة الفلسطينية لمدة خمسة أعوام في قطاع غزة، وأفرج عنه بموجب صفقة تبادل مع الاحتلال في العام 2012، عاد شاليط من جديد لواجهة الصحافة العبرية، ولكن بسبب آخر، وهو اشتباه إصابته بفايروس كورونا، وعزله داخل الحجر الصحي، كإجراء احترازي بسبب فايروس كورونا المستجد، وفق القناة السابعة العبرية

وأوضحت القناة، أنه تم وضع جلعاد شاليط في الحجر الصحي بعد عودته من النمسا، بناءً على تعليمات بما تسمى بـ"وزارة الصحة الإسرائيلية".

وبينت أن الصحة الإسرائيلية قررت زيادة قوائم الدول التي يتم وضع المسافرين العائدين منها في الحجر الصحي، منها النمسا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ومن جهته، قاال المتحدث باسم جيش الاحتلال :"أته تم تأجيل زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال افيف كوخافي إلى الولايات المتحدة لموعد آخر، بسبب كورونا".

يُشار إلى أن (إسرائيل) وضعت حوالي 450 جنديًا أمس الثلاثاء، في الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج، وللتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت ثلاث إصابات جديدة ليرتفع العدد لـ10 حالات.