واشنطن ترفع العقوبات عن السودان بعد فرضها 20 عاما

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، منذ 20 عامًا.

وقال بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم محافظ بنك السودان المركزي، :"انتهاء كافة اشكال العقوبات الامريكية على الخرطوم".

وأضاف إبراهيم، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، لافتًا إلى أن العقوبات الأمريكية سارية على بعض الافراد والمؤسسات المرتبطين بأحداث دارفور.

ومن جهته، أكد بنك المركزي السوداني، في بيان له، بدء البنك المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بوقف العقوبات المالية، وكذلك المصارب المركزية في الدول العربية، لإعادة تنشيط العلاقات والمراسلات المصرفية من جديد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قررت في تاريخ 12 أكتوبر 2017، رفع العقوبات عن السودان، بعد فرضها مدة 20 عامًا، بذريعة دعم الخرطوم "الإرهاب".