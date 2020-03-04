مركز حقوقي: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين على معبر بيت حانون

أعلن مركز حقوقي ، الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 5 مواطنين منذ مطلع العام الحالي 2020، أثناء توجههم إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة.

وأضاف مركز الميزان لحقوق الإنسان: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية والعالم، وتستخدمها كوسيلة لابتزاز الفلسطينيين ومصيدة للإيقاع بهم واعتقالهم تعسفياً".

ولفت إلى أن "صمت المجتمع الدولي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات".

وطالب المركز، المجتمع الدولي بـ"التحرك الفاعل والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام حق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل، ورفع الحصائر الجائر عن قطاع غزة".

ولا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع الفلسطينيين بالتنقل بحرية عبر المعبر، إنما وفق شروط ومحددات، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية.