ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ثلاث دول عربية

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في كل من العراق ولبنان وسلطنة عمان، إلى 35 و14 و15 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس في محافظتي ديالى والنجف، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 35 في أرجاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان صحفي، إن الصحة تؤكد "تشخيص إصابتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف: "تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات الوزارة، وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة". مشيراً إلى أنه "تم الحجر (الصحي) على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة".

وفي لبنان، أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي في العاصمة بيروت، ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس إلى 14 حالة، بعد اكتشاف حالتين اثنين، اليوم، عقب الكشف عن 51 حالة.

وقال المستشفى في بيان له: "جريت فحوصات مخبرية لـ51 حالة مشتبه بها، جاءت نتيجة 48 منها سلبية و2 إيجابية".

ولفت إلى أن 14 حالة توجد حاليا في منطقة الحجر الصحي.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 15.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، حالتان منها لإيرانيين وحالة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي".

وأضافت: "بذلك، يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 15 حالة"، منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 24 فبراير/ شباط الماضي.