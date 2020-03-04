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هارتس: النتيجة العربية في انتخابات "الكنيست" زلزال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:31 - 04 مارس 2020
نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي
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وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية النتائج التي حققتها الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست التي جرت الاثنين، بأنها "زلزال".

 و بحسب الصحيفة، فإن الناخبين من العرب خرجوا بأعداد كبيرة للتصويت، إلى جانب أنهم حصلوا على دعم إضافي من الناخبين اليهود.

و حصلت "القائمة العربية المشتركة"، على ما لا يقل عن 15 مقعدا، بزيادة مقعدين عن آخر انتخابات، وفقا لنتائج غير نهائية.

 الصحيفة اوضحت أن الكنيست القادم سيكون به 17 نائبا عربيا، لوجود عرب على قوائم أحزاب يهودية.

و ارجعت الصحيفة حصول العرب على هذه النتيجة الى سببين رئيسيين هما "الارتفاع الكبير في إقبال الناخبين من داخل المجتمع العربي على التصويت"، و"تراجع دعم الأحزاب اليهودية بين الناخبين العرب"

 

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