ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نتنياهو يدعو الإسرائيليين لاعتماد المصافحة الهندية لتجنب كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:11 - 04 مارس 2020
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
جوال
مشاركة

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو الإسرائيليين لعدم المصافحة المباشرة بينهم، والاستعانة بدلًا من ذلك باللجوء إلى المصافحة عبر الطريقة الهندية.

وشدد نتنياهو على أهمية تجنب التجمعات الحاشدة والكبيرة في الوقت الحالي، والسلام بالطريقة الهندية من خلال ضم اليدين وانحناء الظهر.

ولفت إلى أنَّه تقرر توسيع قائمة الحجر الصحي لتشمل دول أخرى، منها فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا، مشيراً إلى أنه سيتم عزل أي مسافر إسرائيلي سيعود من تلك الدول، ويفضل تجنب السفر إليها حالياً.

وقال: "نحن نواجه وباءً عالمياً هو الأخطر منذ القرن الماضي". مشيراً إلى أن "إسرائيل" في حالة جيدة بالنسبة لعدد من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات