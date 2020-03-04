موسكو: سنقدم الدعم الكامل لطهران لمكافحة "كورونا"

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رغبة بلاده في مساعدة الجمهورية الإيرانية في جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال لافروف في بيان عقب محادثات مع محمد جواد ظريف "إن موسكو ستساعد طهران في مكافحة فيروس "كورونا"، مشيرةً إلى أنَّ موسكو ستقدم كل ما يلزم لمحاصرة المرض، وستتواصل مع طهران بشكل دائم لمواجهة الفيروس المتفشي في عدد من الأقاليم الإيرانية.

من جانبه، أكد السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، أن طهران طلبت مساعدة من موسكو في مكافحة الفيروس التاجي.

كما ذكر أن السلطات تأمل في مساعدة من بلدان أخرى أيضا. فقد تجاوز عدد المصابين في إيران 1.5 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 92.

كما أعلنت ارتفاع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.