تفاصيل: وفد فتحاوي يصل قطاع غزة

كشفت مصادر صحفية أن نائب رئيس الحكومة الفلسطينية زياد أبو عمرو وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أنَّ الوفد القادم سيبحث مع حركة حماس والمسؤولين في غزة ترتيب زيارة وفد كبير من حركة فتح للقاء قيادة حماس في غزة.

وكان وفد من حركة فتح ضمّ كلًا من عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر، زارا قطاع غزة في فبراير الماضي، وعقدا لقاءات تنظيمية مع قيادة وكوادر حركة فتح في غزة وعدد من الفصائل تمهيدا لوصول وفد منظمة التحرير لقطاع غزة دون اتمام الهدف.

وتبادلت حركتا فتح وحماس اتهامات بشان فشل الاجتماع القيادي الكبير في غزة، بينما تواصل فصائل فلسطينية مساعي تقريب وجهات النظر بين الطرفين.