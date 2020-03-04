ايطاليا تمنع التقبيل و المصافحة بعد وفاة ٧٩ شخصا بفيروس كورونا

تدرس ايطاليا فرض حظر على التقبيل بين سلسلة من التدابير الصارمة لمواجهة أسوأ انتشار لفيروس كورونا خارج آسيا، و ذلك بعد وفاة 27 مريضًا آخر في البلاد أمس الثلاثاء، مما رفع عدد القتلى إلى 79، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 2،263 شخصًا بينهم طفل حديث الولادة.



و بحسب صحيفة "دا صن" البريطانية، فإن السلطات تفكر في توسيع منطقة الحجر الصحي لتشمل مدينة برغامو الصناعية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، حيث ستنضم إلى عشر بلدات أخرى في منطقة لومباردي الأكثر تضررًا وواحدة في فينيتو، حيث يوجد ما مجموعه 55000 مقيم تحت حراسة الطرق.



وفقا للصحيفة البريطانية، فإن المسؤولين على وشك حظر تحياتهم مثل تقبيل الخد والمعانقة والمصافحة.



يأتي ذلك بعد أن طُلب من الإيطاليين أمس الوقوف على مسافة 3 أمتار على الأقل في الأماكن العامة بما في ذلك الحانات والمطاعم والمتاجر والكنائس.



وتستند القاعدة إلى مقدار قطرات اللعاب التي يمكن أن تنتقل عبر الهواء عندما يتحدث الناس.



وتشمل التدابير الأخرى القائمة بالفعل فرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق المدارس في شمال إيطاليا.