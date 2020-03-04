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بشار الأسد: لم يحصل أن ارتكبت سورية أي أعمال عدائية ضد تركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:22 - 04 مارس 2020
بشار الأسد الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس السوري
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قال الرئيس السوري، بشار الأسد "إن سورية لم ترتكب  أي عمل عدائي ضد تركيا" مشدداً على الاواصر الاجتماعية التي تربط بلاده مع تركية.

وأوضح الأسد أنَّ أنه لا يوجد أي عمل عدائي قامت به سوريا ضد تركيا، قائلاً "هناك حالات زواج بين الأتراك والسوريين، هناك أسر تركية سورية، هناك مصالح حياتية مشتركة، هناك تلاقي تاريخي بين الثقافات، لذلك، ليس من المنطقي أن يكون بيننا خلافات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق اليوم، إن "النظام السوري فقد منذ انطلاق درع الربيع ولغاية اليوم، أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره".

وأكد أردوغان، أن "تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا" وأنها "لن تترك الشعب السوري المظلوم لوحده"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

 

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