الخارجية الأمريكية توافق على تزويد "اسرائيل" بطائرات بقيمة ٢.٤ مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقوم ببيع طائرات للتزود بالوقود من طراز "كي سي 46" بقيمة 2.4 مليار دولار لـ"إسرائيل".

الكونغرس الأمريكي تلقى اخطارا رسميا من وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع 8 طائرات للتزود بالوقود من طراز "كيه سي 46"، بقيمة 2.4 مليار دولار لـ"إسرائيل".

وتشمل الصفقة المحتملة الطائرات التي تصنعها شركة "بوينغ"، وكذلك قطع الغيار وأجهزة اللاسلكي. ويعد إخطار الكونغرس إجراء رسميا لإخباره بعملية بيع محتملة، لكنه لا يعني أن الصفقة تمت بشكل نهائي، حيث أنه أمام الكونغرس 15 يوما لمراجعة الطلب، قبل المضي قدما في المفاوضات والتنفيذ.

وأكدت تقارير إعلامية أمريكية، أن "إسرائيل" تسعى إلى تعويض الطائرات "بوينغ 707"، التي تملكها حاليا، بـ"كيه سي 46"، وهي طائرة عسكرية صممت لنقل المعدات العسكرية وللتزويد بالوقود جوا، طورت من طائرة "بوينغ 767" في فبراير 2011.

وفي 2015، نفذت "بوينغ" أول عملية تحليق بهذه الطائرة.