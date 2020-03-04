الية السفر عبر معبر رفح البري غدا الخميس

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، ان السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع، ليوم غدٍ الخميس سيكون للحافلات المتبقية من الرابعة حتى الثامنة من كشف (2020/7).

و دعت الداخلية المسافرين قي الحافلات المذكورة الى ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

و أشارت الى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مناشدة جميع المسافرين للالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.