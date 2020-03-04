مستوطنون يسيجون أرضًا بالأسلاك الشائكة شمال الخليل

قام مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، تسييج أرضا بالأسلاك الشائكة في بلدة بيت أمر، شمال محافظة الخليل.

وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض، أن مجموعة من المستوطنين وضعوا أسلاكًا شائكة حول قطعة أرض مزروعة باللوزيات والعنب والزيتون وأشجار حرجية، في منطقة الحنونة شمال بيت أمر، ومساحتها 12 دونمًا.

وأشار عوض إلى أن المستوطنين قاموا باقتحام الأرض تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتعود ملكية الأرض للمواطن صقر عقاب أبو عياش وإخوته، الذي يخوض معارك قضائية مع المستوطنين لإثبات ملكيته للأرض، عبر تقديم الأوراق الثبوتية التي يملكها، وجدد المستوطنون محاولاتهم في الاستيلاء على الأرض مرة أخرى عام 2019، وتصدى لهم المواطنون.