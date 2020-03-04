طهران ترد على رغبة أمريكا مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا!

علَّق الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، على إبداء الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

ودعا روحاني في اجتماع للحكومة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع الحظر عن واردات الدواء إلى البلاد، لإثبات جديتها في إبداء استعدادها المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وتوجه روحاني بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت المساعدة لطهران في مكافحة فيروس كورونا، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة، فلترفع العقوبات عن استيراد الأدوية إلى إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي لكورونا.

وأعرب بومبيو عن قلقه بسبب عدم تبادل طهران المعلومات حول انتشار الوباء في البلاد.