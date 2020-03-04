وزيرة الصحة تجدد تأكيدها على خلو فلسطين من كورونا

جددت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة اليوم الأربعاء تأكيدها على خلو فلسطين من مرض كوفيد 19 "كورونا"، مشيرة الى أن الطواقم الطبية التابعة للوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وإجراء الفحوصات اللازمة للقادمين من الدول التي أعلن عن وجود إصابات مؤكدة فيها بالفيروس.

و كانت كيلة أجرت اليوم زيارة تفقدية لأماكن الحجر الصحي التي خصصت للقادمين من دول ظهر فيها الفيروس، لإجراء الفحوصات الاحتياطية، ريثما يتم التأكد من سلامتهم.

وثمنت كيلة دور جامعة الاستقلال، والإدارة العامة للمعابر والحدود، ومحافظة أريحا والأغوار، والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية على تعاونهم لتعزيز الإجراءات الوقائية.

من ناحيته، أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، أن تعليمات الرئيس محمود عباس تقضي بتجنيد كل الطاقات والجهود الرسمية لمواجهة الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.