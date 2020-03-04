هل أصيب وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا؟!

نفت الجمهورية الإيرانية الإسلامية اليوم الخميس، إصابة وزير الصناعة رضا رحماني بفيروس كورونا، بعد تداول انباء تتعلق بإصابته بالفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصناعة الإيرانية "لا يوجد صحة لإصابة الوزير رحماني بفيروس كورونا، موضحةً "أنَّ سبب سعاله هو من أعراض الهجوم الكيميائي الذي تعرض له خلال الحرب العراقية-الإيرانية".

وكان موقع "عصر إيران" نشر اليوم الأربعاء، نبأ يفيد بأن وزير الصناعة الإيراني مصاب منذ أيام بفيروس كورونا، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران، مضيفا أنه "الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

يذكر أن لدى وزير الصناعة إصابة منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) نتيجة هجوم كيميائي نفذته القوات العراقية.