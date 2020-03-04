تسريب صور لهاتف نوكيا الجديد

سربت مصادر معلوماتية صورًا للهاتف الجديد من شركة نوكيا، الذي من المتوقع أن يجد صدى كبير هذا العام.

ويحتوى الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Kryo 585، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.

ويلاحظ من الصور المسربة أن الهاتف الجديد، سيحمل كاميرا بأربع عدسات، ومن المتوقع أن تكون من أفضل الكاميرات على الجوالات لهذا العام.

وبحسب التسريب، فإن الكاميرا ستأتي الكاميرا في إطار دائري مميز، وسيكون لها قدرة على تقريب الصورة بمعدل X22، كما ستعتمد على عدسات Zеiss الشهيرة لتكون قادرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 24 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.



