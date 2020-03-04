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ايران تعلن الغاء صلاة الجمعة في جميع المدن خشية انتشار كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:58 - 04 مارس 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
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أعلنت ايران اليوم الاربعاء إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع خشية انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

و أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 586 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إيران الى 2922 وعدد المتوفين الى 92 وعدد المتعافين إلى 552 حالة مؤكدة.
وطالبت وزارة الصحة الايرانية المواطنين بإلغاء مجالس الفرح والعزاء والاجتماعات العائلية، منوهة بأن فيروس كورونا لا أجنحة له ليطير ويصيب الناس، بل الناس ينقلونه بين بعضهم.

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