إدارة سجون الاحتلال تدرس الغاء زيارات الاسرى خوفاً من انتشار كورونا

نقلت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأربعاء عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن إدارة السجون الاسرائيلية تبحث الغاء زيارات اهالي الاسرى خشية من انتشار فيروس كورونا.

و بحسب الصحيفة، فإن إدارة السجون تدرس إمكانية إلغاء الزيارات العائلية في مختلف السجون في "اسرائيل"، وذلك خشية من انتشار الفيروس داخل السجون.

واضافت المصادر "نواصل المباحثات والتشاور حول منع الزيارات، لكن لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن".

و كان نائب مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية أكد في تصريح له اليوم إنه "لا يمكن منع انتشار واسع للكورونا في إسرائيل"

واعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، أن 1150 طالبًا في مدرسة بوسط إسرائيل سيدخلون الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد أن شخصت إصابة أحد طلابها بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أعلنت، ليل الثلاثاء- الأربعاء، عن إصابة ثلاثة بفيروس كورونا، وبهذا ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 15.

وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد الإعلان عن حال مصابة جاءت من إيطاليا في 25 شباط/فبراير الماضي، الا ان الحصيلة قد ارتفعت اليوم إلى 15.

كما تدرس وزارة الصحة وضع الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتم خضع العائدين منها للحجر الصحي خوفًا من تفشي فيروس كورونا.