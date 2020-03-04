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ما حقيقة إصابة "محمد بن زايد" بالكورونا؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:28 - 04 مارس 2020
ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان
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نقل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، عن مصدر خاص قوله في تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود محمد بن زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا، وهو الامر الذي تتكتم عليه سلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.

وبحسب صحيفة الوطن التي نشرت الخبر فإن وزارة التربية والتعليم في الإمارات، قررت مساء امس الثلاثاء، تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما قالت في بيانها.

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