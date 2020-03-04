محاولات لصياغة قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

قال موقع يديعوت أحرونوت العبري، اليوم الأربعاء، إن حزب أزرق - أبيض يدرس جدوى محاولة صياغة مشروع قانون سيعرض على الكنيست الجديد لمنع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود من تشكيل الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الاتهامات الموجهة لنتنياهو بالفساد وبدء محاكمته في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف مسؤولون في حزب أبيض أزرق، إن بيني غانتس زعيم الحزب منح الضوء الأخضر لدراسة هذه الخطوة، مشيرين إلى أنه في حال بقيت النتيجة الحالية 58 مقعدًا لليمين، فإن احتمال إقرار القانون ستزداد بشكل كبير جدًا.

وأوضح موشيه يعلون أحد قادة الحزب، إن نتنياهو فشل في الوصول إلى 61 مقعدًا بعد حملة انتخابية مهينة، متهمًا إياه بأنه عمل على سرقة الأصوات.

وادعى أن قيادات من الليكود طلبوا من حزب أزرق - أبيض مساعدتهم في التخلص من رئيس الوزراء نتنياهو.