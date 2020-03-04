اتحاد موظفي "الاونروا" يهدد بنزاع عمل ويعطي مهلة ..ونقابة المعلمين الحكوميين تضرب تحذيرياً اليوم

أعلن اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الاربعاء 4/3/2020 عن بدء نزاع عمل مع إدارة الوكالة حتى يتم تلبية مطالبه العادلة، لتكون على خطى اتحاد المعلمين في الوظيفة الحكومية الذي بدأ منذ عدة ايام بنزاع عمل مع الحكومة وأضرب جزئياً عن العمل اليوم حتى تلبية المطالب .

أمير المسحال رئيس الاتحاد قال خلال مؤتمر صحفي أمام مكتب الوكالة الإقليمي بمدينة غزة، ظهر الأربعاء، إن التقليصات التي تنتهجها الأونروا ناقوس خطر يهدد حياة اللاجئين.

ودعا المسحال الأونروا إلى وقف التقليصات والعودة إلى تقديم الخدمات لحل الأزمات كافة، مناشدا جميع دول العالم الوقوف إلى جانب الأونروا للقيام بواجباتها الإنسانية.

وطالب إدارة الوكالة أن تحترم الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحاد خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالطوارئ والعقود المؤقتة أو هيكليات الدوائر والحفاظ على نسبة معلمي اليومي وفق قرار المؤتمر العام لاتحاد العاملين.

وطالب الوكالة بالسماح بعودة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم الذين كانوا ضحية قرارات ظالمة اتخذت بحقهم تحت حجج واهية وتعويض أصحابها الذين فقدوا لقمة العيش منذ عام، حيث تم تشريد 116 أسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد المسحال على استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل يوم أربعاء تعبيرا عن استنكارهم لهذا القرار الظالم.

وعبر عن رفضه لما قامت به إدارة الوكالة من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف المجاز لسبب قانوني لأي فترة تقل عن أسبوعين مما يؤدي إلى فقدان الجودة في الخدمات، وفوضى عارمة في مؤسسات الوكالة خاصة المدارس والعيادات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتخذ إجراءات تصعيدية بهذا الشأن.

ومن جهة اخرى نفذت نقابة المعلمين اليوم الأربعاء، اضربها التحذيري في كافة المدارس الحكومية في غزة والضفة بعد قرار"نزاع العمل" مع الحكومة حتى يتم انتزاع كافة الحقوق.

وكان عاهد الدلو نقيب المعلمين أعلن في تصريحات سابقة عن استمرار الفعاليات النقابية التي تم الاعلان عنها سابقاً حتى يتم انتزاع كافة حقوق المعلمين في الضفة وغزة ، مشيراً الى ان الفعاليات جاءت بعد ان قررنا "نزاع عمل" مع الحكومة حتى يتم انتزاع كافة الحقوق .

وقال الدلو في تصريحات خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" ، هناك إضراب تحذيري الاربعاء القادم في شقي الوطن الحصة الخامسة ، محذراً من تصاعد الفعاليات خلال الايام والاسابيع القادمة .

وبين ان اهم المطالب التي تطالب بها النقابة ، هي التقاعد المالي، والغاء ملف 2006 و2007 والغاء الملفات الكيدية ، والعلاوات والدرجات، وهناك باقي مستحقات الموظفين، وغيرها من القضايا .

وشدد على ضرورة ان تقر الحكومة بالحقوق وتُجدولها ، معلنا ان اتحاد الموظفين أطلق على عام 2020 عام الحقوق للموظفين.

ويشار الى ان نقابة المعلمين اعلنت عن البدء بسلسلة من الفعاليات حتى يتم استرداد الحقوق ، حيث كان لها اضراب تحذيري الاسبوع الماضي .