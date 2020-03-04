الجيش المصري يُعدم "عشماوي"...فمن هو ؟

نفذت القوات المسلحة المصرية اليوم الاربعاء4/3/2020 حكم الإعدام بحق هشام عشماوي ضابط الجيش السابق والمدان بتهمة تنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة.

وقام المتحدث العسكري العميد أركان حرب تامر الرفاعي بنشر مقطع فيديو يرصد أبرز الهجمات التي نفذها عشماوي ضد قوات الجيش والشرطة، خلال السنوات الماضية، كما نشر صورة له ببدلة الإعدام الحمراء.

وسائل إعلام مصرية قالت في فبراير/شباط الماضي، إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق عشماوي، قبل أن تتراجع وتحذف الخبر من مواقعها الإلكترونية. كما نشرت وكالة رويترز خبر الإعدام نقلا عن مصادر أمنية مصرية.

وارتبط اسم عشماوي الذي تم فصله من الجيش المصري قبل سنوات، بعدد من الهجمات المسلحة التي استهدفت عناصر الجيش المصري في سيناء والقاهرة والإسماعيلية والصحراء الغربية، وفي مقدمة تلك الهجمات عملية واحة الفرافرة في يوليو/تموز 2014 التي أسفرت عن مقتل 29 من ضباط وجنود الجيش المصري، فضلا عن عملية طريق الواحات في أكتوبر/تشرين الأول 2017 التي أسفرت عن مقتل 11 ضابطا من الشرطة المصرية أثناء مداهمتها لأحد المواقع التي كانت تختبئ فيه عناصر موالية لعشماوي.

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بإعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الفرافرة، أنصار بيت المقدس الثالثة".

تتعلق القضية الأولى باتهام عشماوي وآخرين من تنظيم "المرابطون" بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية بالفرافرة غرب البلاد في يوليو/تموز 2014، مما أسفر عن مقتل ضابطين و26 مجندا، وتتعلق الأخرى بثلاثة أحداث هي تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة ومقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.